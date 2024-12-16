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Kaş düşüklüğü deyip geçmeyin! 'Yalnızca estetik değil, göz sağlığı açısından da kritik’

16.12.2024 11:24
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Kaş düşüklüğü özellikle kadınların canını sıkan durumlardan biri. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, kaş düşüklüğü ve kaş estetiği hakkında bilgiler verdi. Kaşların doğru pozisyonda olmasının yalnızca estetik değil, göz sağlığı açısından da kritik olduğunu belirten Op. Dr. Dicle, kaş estetiğiyle yüz hatlarının gençleşebileceğini söyledi.

Kaş düşüklüğü deyip geçmeyin! 'Yalnızca estetik değil, göz sağlığı açısından da kritik’

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, kaş düşüklüğünün sadece estetik değil, aynı zamanda fonksiyonel bir sorun oluşturduğunu belirtti. Kaşların doğru pozisyonda olması, yüz hatlarını gençleştirirken görme fonksiyonlarına da katkı sağladığını dile getiren Op. Dr. Dicle, kaş estetiğiyle ilgili modern tedavi yöntemlerini ve bu müdahalelerin kişiye sağladığı estetik kazançları ayrıntılarıyla paylaştı.

‘KAŞ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT’

Kaş düşüklüğünün üst göz kapağı estetiğiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Dicle, “Kaşı düşük olan bir hastaya yapılan üst göz kapağı estetiği, estetik sonuçları iyileştirmede yetersiz kalabilir. Bu nedenle kaş ve göz kapağı arasındaki ilişkiyi birlikte ele almak önemlidir. Eğer kaşta düşüklük varsa, sadece üst göz kapağı estetiği yapmak, hastanın görünümünü gençleştirmiyor. Kaşları da kaldırmamız gerekiyor. Özellikle yüz felci geçirmiş hastalarda kaş düşüklüğü, göz bebeğini kapatarak görme sorunlarına yol açabilir” dedi.

‘ESTETİK YÜZDE KAŞIN ÖNEMİ’

Günümüz güzellik anlayışına göre, kaşların göz orbitasının biraz üzerinde olması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Dicle, “Bu estetik algı, hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. Kaşları düşen bireyler, sadece göz kapağı estetiğiyle istedikleri sonuçları alamazlar. Kaş estetiğiyle birlikte yapılacak operasyonlar, daha genç ve dinç bir görünüm sağlar. Kaş estetiği ve göz kapağı estetiğinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Estetik sonuçların kalıcı ve tatmin edici olabilmesi için her iki müdahalenin birlikte yapılması gerekir” diye konuştu.

CERRAHİ VE CERRAHİ DIŞI UYGULAMALAR

Kaş estetiği için yalnızca cerrahi müdahalelerin gerekmediğini vurgulayan Op. Dr. Dicle, son olarak şunları söyledi:

“20’li yaşların sonlarına kadar olan genç hastalar için botulinum toksin uygulamaları, 2 ila 4 mm kadar bir kaş kaldırma etkisi yaratabilir. Ayrıca dolgu uygulamalarıyla da kaşlarda hacim sağlanabilir. Cerrahi olmayan yöntemler arasında Fransız askılarıyla yapılan geçici kaş kaldırma da bulunmaktadır. Ancak, bu yöntemlerin kalıcılığı sınırlıdır. Minimal invaziv bir yöntem olan endoskopik kaş kaldırma, daha kalıcı sonuçlar sunmaktadır. Endoskopik kaş kaldırma, saçlı deriden yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilir ve kaşların istediğimiz pozisyonda kalmasını sağlar. Ayrıca, göz kapağı estetiği, orta yüz germe işlemleri ve badem göz estetiği gibi ileri seviye uygulamalar da aynı seansta yapılabilir.”

DHABu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kaş
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