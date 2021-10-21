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Kas yırtılması belirtileri nelerdir?

21.10.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kas ve tendon yırtılması belirtileri ağrı, aşırı hassasiyet, morluk, yırtık olan bölgede çökme ya da hareket kısıtlılığı yaşama gibi durumlarla ortaya çıkar. Ağrı yük kaldırma, ısınmadan spor yapma gibi sebeplerle yaşanan kas yırtılması tedavisi nasıl olur?

Kas yırtılması belirtileri nelerdir?

Kas ve tendon yırtıkları sonucunda kas yapısı bazen kemik dokudan bazen de kendi kas dokusu içinden kopabiliyor. Kemiği hareket ettiren kaslar yırtıldığı için hareketsizlik ortaya çıkıyor. Hissedilen ağrı sonucunda meydana gelen hareketsizlik de ağrıya neden oluyor. Muayene esnasında, yırtığın nerede olduğu ve kasın ne kadar yırtıldığı anlaşılabiliyor. Erken dönemde konulan teşhislerde; PRP, ilaç ve iğne tedavisiyle ağrılar giderilebiliyor. Bu nedenle ağrı hissedilir hissedilmez bir uzmana başvurulması büyük önem taşıyor. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Serdar Alfidan, kas yırtılması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

AĞIR YÜK KALDIRIRKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Kas yırtılması, halk arasında lif kopması ya da kas çekilmesi olarak isimlendirilen kas dokusunun bütünlüğünde kısmi veya tamamını kapsayan kayıp oluşmasıdır. Kas yırtılmaları kas dokusunun kapasitesinin üzerinde gerilmesi ani veya devam eden aşırı zorlayıcı aktivitelere maruz kalması sonrasında ortaya çıkar. Ağır yük kaldırma, kasın uzun süre yüke maruz bırakılarak direncinin azalması, travma ve kazalar kas yırtığının oluşmasındaki ana nedenlerdir.

ISINMADAN SPOR YAPMAK KAS YIRTILMASINA NEDEN OLABİLİR

Her ne kadar ileri yaş kas yırtılması için önemli bir neden olarak gözükse de, kas yırtılması nedeni ile hastaneye başvuran hastaların çoğunluğu genç insanlardan oluşur. Futbol, basketbol ve atletizm gibi dayanıklılık ile devamlılık gerektiren zorlayıcı spor dalları, kas yırtığı oluşması açısından risk barındırır. Ayrıca halter ve ağırlık sporları gibi ani- patlayıcı tarzda efor gerektiren branşlarla ilgilenen sporcularda da kas yırtılmaları sıklıkla görülebilmektedir. Yeterince ısınma hareketi yapmadan yapılan spor aktivitelerde sakatlanma olasılığı ciddi artış gösterir. Isınma hareketlerinin miktarı ve süresi kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, 10 dakikadan az olmamalıdır.

Kas yırtılması belirtileri aşağıdaki gibidir;

  • Ağrı
  • Dokunma ile ortaya çıkan aşırı hassasiyet
  • Ciltte morluk ve şişlik
  • Hareket etmede kısıtlılık
  • Yaralanmanın olduğu bölgeye kramp girmesi
  • Yırtık bölgede göçme

KAS YIRTILMASI İLERLEMEDEN TEDAVİ PLANLAMASI YAPILMASI

Kas yırtılmasında uygulanacak tedavi kas yırtılmasının gerçekleştiği bölgeye ve yırtılmanın derecesine göre farklılıklar gösterebilir. Hafif yırtıklarda uygulanan tedaviler arasında; istirahat, ödem ve ağrı giderici ilaç verilmesi, buz uygulanması, masaj ve bandajlama sayılabilmektedir. Sadece istirahat, egzersiz kısıtlaması, ilaç tedavisi, PRP ve iğne tedavisi ile hafif yırtıkların büyük çoğunluğunu tedavi etmek mümkündür. Daha ileri düzeydeki yaralanmalarda kas içi kanama varsa kanamayı durdurmaya veya azaltmaya yönelik önlem ve tedaviler gerekebilir. Bazı kas yırtılmalarının tedavisinde ise cerrahi işlemler gerekebilmektedir.

KAS YIRTILMASI KENDİ KENDİNE GEÇMİYOR

Kas yırtıklarının büyük çoğunluğunda basit tedaviler yeterli olmaktadır. Cerrahi işlem gerekebilecek yırtıklar en sıklıkla omuz bölgesindeki rotator manşet kaslarında, topuk bölgesindeki aşil kas yırtıklarında daha nadir olarak da kolda pazu kası yırtıklarında gerekebilmektedir. Kas yırtılması kendi kendine geçmez. Aksine yırtılan kası zorladıkça hastayı tedavi edilmesi zor bir sürece götürebilmektedir. Kas yırtığı fark edildiği anda cerrahi dışı işlemler ile tedavi planlanabilir ancak ihmal edildikçe cerrahi zorunluluğu söz konusu olabilmektedir.

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