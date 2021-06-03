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  4. Kasaba diken üstünde! Bu bebeğe 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Kasaba diken üstünde! Bu bebeğe 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

03.06.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Lucinda kasabası bugünlerde 'lanetli bebek' kabusu ile çalkalanıyor. Oyuncak bebeğe 'merhaba' dedikten sonra ürperten olayların yaşandığına dikkat çeken halk, onun 'kötü şans' getirdiğine inanıyor.

Kasaba diken üstünde! Bu bebeğe 'Merhaba' diyen bile lanetleniyor

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı sadece 406 kişinin yaşadığı Lucinda kasabası, son günlerde akılmaz olaylar yaşıyor.

Mangrov ormanında çekilen görüntüde bir oyuncak bebek salıncaktan sallanıyormuş gibi görünüyor. Ancak bölgede yaşayan halk bu bebeğin uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Halk, tekne motoru sorunları ve kayıp olta takımı gibi ürkütücü olaylardan bebeği sorumlu tutuyor.

''KİMSE HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYOR''

Hinchinbrook Milletvekili Nick Dametto bir gazeteye verdiği demeçte, "Herkes oyuncak bebeği biliyor gibi görünüyor ama kimse onun hakkında konuşmak istemiyor. Bebeğe çok yaklaşan insanların botla gezintiye çıkarken veya balık tutarken başlarına kötü şeyler geldiğine dair hikayeler duydum" dedi.

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''MERHABA'' DİYEN BİLE LANETLENİYOR

Bebeğin nereden geldiği, kim tarafından salıncağa oturtulduğu bilinmezken bebeğe 'merhaba' demenin bile kötü şeylerin yaşanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Bir işletme sahibi, bebeğin kasabaya biraz renk katmak isteyen 'sevimli' bir çift tarafından yapıldığını söyledi. Ancak gerçek ne olursa olsun kasabalılar bu 'gizemi' çözmek bir yana hakkında daha fazla konuşmak bile istemiyor.

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