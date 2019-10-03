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Kaşıkçı cinayeti sonrası “adalet yerini bulmadı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Etiyopya Gazeteciler Derneği Başkanı Meseret Atalay: - “Bugüne kadar adaletin yerini bulduğunu görmedik. Uluslararası kamuoyu bu konuda başarısız oldu" - Siyasi analizci Yenen Sisay: - “Bu suçu işleyenlerin hala ortaya çıkarılmaması ve hesaba çekilmemesi bir trajedi"

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopyalı gazeteci ve siyaset yorumcuları geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti sonrası hala adaletin yerini bulmadığına dikkati çekti.

Kaşıkçı cinayetinin birinci yılında AA muhabirine açıklamada bulunan Etiyopya Gazeteciler Derneği Başkanı Meseret Atalay, Suudi gazetecinin vahşice ölümünün mutlaka bağımsız bir soruşturmayla açığa çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Atalay, “Bugüne kadar adaletin yerini bulduğunu görmedik. Uluslararası kamuoyu bu konuda başarısız oldu.” dedi.

- “Bu suçu işleyenlerin hala ortaya çıkarılmaması bir trajedi”

Etiyopya’nın önde gelen radyo istasyonlarından biri olan Sheger’in siyasi analizcilerinden Yenen Sisay da Kaşıkçı cinayetinin muhalif sesleri ve yazarları ortadan kaldıran otoriter bir güce işaret ettiğini vurguladı.

Dünyadaki tüm gazetecilerin bu suçun basın özgürlüğü üzerindeki olumsuz etkilerini konuşmaya devam etmesi gerektiğini belirten Sisay, “Bu suçu işleyenlerin hala ortaya çıkarılmaması ve hesaba çekilmemesi bir trajedi.” ifadesini kullandı.

- Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Etiyopya

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