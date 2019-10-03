Kaşıkçı cinayeti sonrası “adalet yerini bulmadı”

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopyalı gazeteci ve siyaset yorumcuları geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti sonrası hala adaletin yerini bulmadığına dikkati çekti.

Kaşıkçı cinayetinin birinci yılında AA muhabirine açıklamada bulunan Etiyopya Gazeteciler Derneği Başkanı Meseret Atalay, Suudi gazetecinin vahşice ölümünün mutlaka bağımsız bir soruşturmayla açığa çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Atalay, “Bugüne kadar adaletin yerini bulduğunu görmedik. Uluslararası kamuoyu bu konuda başarısız oldu.” dedi.

- “Bu suçu işleyenlerin hala ortaya çıkarılmaması bir trajedi”

Etiyopya’nın önde gelen radyo istasyonlarından biri olan Sheger’in siyasi analizcilerinden Yenen Sisay da Kaşıkçı cinayetinin muhalif sesleri ve yazarları ortadan kaldıran otoriter bir güce işaret ettiğini vurguladı.

Dünyadaki tüm gazetecilerin bu suçun basın özgürlüğü üzerindeki olumsuz etkilerini konuşmaya devam etmesi gerektiğini belirten Sisay, “Bu suçu işleyenlerin hala ortaya çıkarılmaması ve hesaba çekilmemesi bir trajedi.” ifadesini kullandı.