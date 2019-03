'Kaşıkçı cinayetinde metal eriten fırın kullanıldı'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2018 çalışmalarını faaliyet raporunda topladı. Raporda Cemal Kaşıkçı cinayetine de yer verilirken Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra cesedinin nasıl yok edildiğine dair bulgular da dikkat çekmiş, bu raporda yer alan 2'si su kuyusu diğerleri de doğalgaz ve odun ateşi ile yanan tandır kuyusu olmak üzere 3 kuyuya vurgu yapılmış ve kuyunun yüksek ateş ile ısı değerinin bine yükseltilebildiği belirtilirken, o ısıda DNA'dan tek bir zerre bırakılmayacağı kaydedilmişti.

Cinayet için gelen ekipte yer alan Salah Muhammet A Tubaig'in 'Kemikten elde edilen DNA analizi' uzmanı olduğu belirtilirken gelen ekibin cinayet ardından ünlü bir restorandan 32 porsiyon et siparişi verdikleri, bu etlerin 16 porsiyonunun çiğ et olduğu belirtilmiş, raporda "Tandırda et pişirmek önceden yapılan planın bir parçası mıydı? Elbette bu sorular bir gün aydınlanacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil" ibaresine yer verilmişti.

FIRINI YAPAN İŞÇİYE ULAŞILDI

Suudi yetkililer, arama ve inceleme sırasında başkonsolosluk konutunun bahçesini ve bahçe içerisindeki kuyuyu izin kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle aratmamış, sonraki süreçte yapılan taleplere rağmen bahçe ve kuyunun aranmasına müsaade edilmemişti.