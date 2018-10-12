Kaşıkçı olayında ses getirecek yazı: Bana paranoyak diyebilirsiniz ama...

Suudi gazeteci Cemal Kaçışçı'nın kaybolmasının ardındaki sır perdesi hala çözülemedi. Olayla ilgili olarak çok sayıda iddia ortaya atılıyor. Hürriye gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök de bugünkü köşesinde bu konuyu kaleme aldı ve 'Burkalı kadın kimdir?' sorusunu yöneltti.

Suudi Arabistan'dan gelen timin kritik ismi olan Salah Muhammed A. Tubaigy'in, havalimanındaki fotoğraf karesinde hemen arkasında yer alan burkalı kadına dkikat çeken Özkök, 'Tek kişi geçecekseniz, polis genellikle arkadan gelen kişiyi kırmızı çizginin ötesine geçirmiyor. Ama aile olarak veya iki kişi geldiyseniz, sizi birlikte alıyor. Diyelim ki arkadaki kadın bunu bilmiyordu. Ama sizce burkalı bir kadın, tanımadığı bir erkeğin bu kadar dibine yapışır mı? Tekrar ediyorum. Bana paranoyak diyebilirsiniz.' dedi.

Özkök, o fotoğraf karesiyle ilgili olara şu soruları sordu:

O KADININ YÜZÜ AÇIK FOTOĞRAFI VAR MI



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