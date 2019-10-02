İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşlarından Middle East Eye Editörü David Hearst, "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması bugün hala sıcaklığını koruyor geçen yılda olduğu gibi. Bu, hemen ele alınması gereken bir konu." dedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen ekiplerce katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşlarından Middle East Eye Editörü David Hearst, Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cemal Kaşıkçı’nın bedeninin hala bulunamamasıyla ilgili, "Kaşıkçı'nın cesedinin bulunmasını sağlamayacaklar. Çünkü, bence deliller bir şekilde yok edildi. Asit gibi bir şey kullanmış olabilirler yok etmek için. Fakat net olan bir şey var ne olduğuna dair, hem de büyük bir delil. Bu büyük delil ses kayıtları." ifadelerini kullandı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair yürüttüğü araştırmaya değinen Hearst, "Rapor uluslararası boyutta bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı. Ne olduğuna dair bilgiler var. Fakat Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması bugün hala sıcaklığını koruyor geçen yılda olduğu gibi. Bu, hemen ele alınması gereken bir konu." diye konuştu.