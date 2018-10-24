HABER

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi örneği olmayan bir olaydır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: - "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dün büyük dikkatle takip ettik. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi örneği olmayan bir olaydır" - "Suudi Arabistan tarafından şimdiye kadar yapılan açıklamalar hiçbir şekilde yeterli değildir"

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dün büyük dikkatle takip ettik. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi örneği olmayan bir olaydır." dedi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin Avrupalı partnerler ve G7 ülkeleriyle birlikte yaptığı açıklamayla Suudi gazetecinin öldürülmesini en sert biçimde kınadığını ve bu konuda Suudi Arabistan'dan saydamlık ve olayın inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dün büyük dikkatle takip ettik. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi örneği olmayan bir olaydır." diyen Seibert, henüz cesedin de bulunamadığına işaret etti.

Seibert, bu konunun sadece Türkiye veya Suudi Arabistan'ı ilgilendirmediğini, haklı olarak dünyada manşetlere de taşındığını ifade ederek, "Suudi Arabistan tarafından şimdiye kadar yapılan açıklamalar hiçbir şekilde yeterli değildir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutulduZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu
Trafik kazasında ölen Elitok ailesi, gözyaşları arasında toprağa verildiTrafik kazasında ölen Elitok ailesi, gözyaşları arasında toprağa verildi
Askerlik şubelerinde başvuru kuyruklarıAskerlik şubelerinde başvuru kuyrukları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Cemal Kaşıkçı

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.