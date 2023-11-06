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Kasım ayında deniz keyfi! Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktı

06.11.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu sağanağın etkili olduğu Antalya'da bugün termometreler 30 dereceyi gösterdi, nem oranıysa yüzde 75'e kadar çıktı. Sahile gelen çoğunluğu turist binlerce kişi bol bol güneşlenip, denize girmeyi de ihmal etmedi.

Kasım ayında deniz keyfi! Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktı

Turizmin başkenti Antalya'da hafta sonu sağanak yağışla dışarıya çıkamayan vatandaşlar, bugün bahardan kalan bir hava görünce neye uğradığını şaşırdı. Kasım ayı olmasına rağmen termometreler 30 dereceyi gösterdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklığa yüzde 75'lere varan bunaltıcı nem eşlik edince kentin sahillerini turistlerle doldurdu. Kent sakinlerinin de akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde turistler ve vatandaşlar bol bol güneşlenerek denize girmeyi de ihmal etmedi.

Deniz keyfi yaşayan vatandaşlardan biri, Antalya'yı şu sözlerle özetledi:
“Kasım ayında bile denize girebiliyoruz. Yazlar uzadı gibi, dün yağmur vardı ama bugün yazdan kalma bir hava var. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz ama genelde kış ayını görmüyoruz.”

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ANTALYA HAKKINDA KISA BİLGİLER

Antalya, dünya genelinde turistler için popüler bir tatil destinasyonudur. Muhteşem plajları, tarihi kalıntıları, lüks tatil köyleri ve mükemmel iklimi nedeniyle yıl boyunca birçok ziyaretçi çeker.

Antalya, tarihi zenginliklere ev sahipliği yapmaktadır. Şehirde Roma dönemine ait kalıntılar, antik tiyatrolar ve müzeler bulunmaktadır. Ayrıca Aspendos Antik Tiyatrosu gibi önemli tarihi yerlere ev sahipliği yapar.

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Antalya, Akdeniz iklimine sahiptir, bu da yazların sıcak ve kışların ılıman geçtiği anlamına gelir. Bu nedenle Antalya, yılın büyük bir bölümünde güzel hava sunar.

Şehir, deniz, plajlar ve ormanlarla çevrilidir. Ayrıca Antalya'nın çevresi dağlarla çevrili olduğu için doğa yürüyüşleri, dağcılık ve doğa sporları için harika bir yerdir.

Antalya mutfağı, Akdeniz mutfağının lezzetlerini sunar. Özellikle taze deniz ürünleri, zeytinyağlı yemekler ve nefis tatlılar meşhurdur.

Antalya'nın ilçeleri ve çevresinde tatil beldeleri bulunur. Örneğin, Alanya, Kemer, Belek ve Side gibi popüler tatil bölgeleri, her türden tatilciye hitap eder.

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Antalya, bir uluslararası havalimanına sahiptir ve Türkiye'nin diğer bölgeleriyle ve dünya genelinde birçok şehirle bağlantılıdır. Ayrıca karayolu ve deniz yolu ile ulaşım da mümkündür.

Antalya, tatilciler için bir cennet olan güzel plajları, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen bir şehirdir. Akdeniz kıyısındaki bu güzel şehir, dinlendirici tatiller ve keşifler için harika bir destinasyondur.

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(İHA)

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