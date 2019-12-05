Kasım ayında en az 39, bu yılın ilk 11 ayında en az 430 kadın öldürüldü

Raporda bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 11’inin şüpheli ölüm olarak kaydedildiği, 19 kadının hangi gerekçe ile öldürüldüğünün tespit edilemediği, 4’ünün ekonomik bahaneyle, 5’inin boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüğü belirtildi.
Kadınların en çok ateşli silahlarla öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda, kadınların ölümüne ilişkin olarak, "8 kesici aletle, 5’i darp edilerek, 3’ü kimyasal madde ile, 3’ü yüksekten düşerek, 1’i boğularak ve 1’i de hem kimyasal madde ve yüksekten düşerek öldürüldü. Ve ne yazık ki 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir" denildi.
Dünyada özellikle de ülkemizde kadınlar çok zor şartlar altında güçlü kalmaya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kadına şiddet ne yazık ki son bulmuyor her gün yeni bir kadın cinayeti haberine uyanıyoruz. Kadınlar hemen her gün cinsel şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor. Kasım ayında işlenen kadın cinayetlerinin 11’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 19 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 4’ü ekonomik bahaneyle, 5’i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Türkiye’de 2019’un ilk 11 ayında en az 430 kadın öldürüldü.
Kasım ayında öldürülen #39Kadın, 39 hayat demek.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) 3 Aralık 2019
Hiçbirini unutmuyoruz ve biliyoruz ki;
Kadın cinayetlerini mücadelemizle durduracağız! pic.twitter.com/Hu0rKHhV5h
Raporun devamında kasım ayında katledilen 39 kadının 11’inin kim ve ya kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemediğine dikkat çekilerek, "11’i evli oldukları erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 4’i babası, 3’ü akraba/tanıdık, 2’si oğlu, 1’i kardeşi, 4’ü birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü" diye belirtildi.
Kasım ayında kadınların en çok öldürüldüğü kentlerin başında İstanbul, Antalya ve İzmir'in geldiğinin belirtildiği raporda, kadınlardan 30’unun kendi evinde öldürüldüğü belirtildi.
Raporda, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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