Kasım ayında en az 39, bu yılın ilk 11 ayında en az 430 kadın öldürüldü

Raporda bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 11’inin şüpheli ölüm olarak kaydedildiği, 19 kadının hangi gerekçe ile öldürüldüğünün tespit edilemediği, 4’ünün ekonomik bahaneyle, 5’inin boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüğü belirtildi.

Kadınların en çok ateşli silahlarla öldürüldüğüne dikkat çekilen raporda, kadınların ölümüne ilişkin olarak, "8 kesici aletle, 5’i darp edilerek, 3’ü kimyasal madde ile, 3’ü yüksekten düşerek, 1’i boğularak ve 1’i de hem kimyasal madde ve yüksekten düşerek öldürüldü. Ve ne yazık ki 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir" denildi.

2019'UN İLK 11 AYINDA EN AZ 430 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Dünyada özellikle de ülkemizde kadınlar çok zor şartlar altında güçlü kalmaya seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kadına şiddet ne yazık ki son bulmuyor her gün yeni bir kadın cinayeti haberine uyanıyoruz. Kadınlar hemen her gün cinsel şiddete, tacize ya da tecavüze uğruyor. Kasım ayında işlenen kadın cinayetlerinin 11’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 19 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 4’ü ekonomik bahaneyle, 5’i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Türkiye’de 2019’un ilk 11 ayında en az 430 kadın öldürüldü.