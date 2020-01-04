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  4. Kasım Süleymani: 2 ülkede, 4 gün sürecek cenaze töreni Bağdat'ta başladı

Kasım Süleymani: 2 ülkede, 4 gün sürecek cenaze töreni Bağdat'ta başladı

04.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

ABD'nin dün düzenlediği suikast sonucu hayatını İranlı general Kasım Süleymani ve Irak'taki Şii milis grup Haşdi Şabi'nin ikinci komutanı el Mühendis için Bağdat'ta cenaze töreni düzenleniyor. Süleymani için Irak'tan sonra İran'da da tören düzenlenmesi ve cenazesinin Salı günü defnedilmesi bekleniyor.

Kasım Süleymani: 2 ülkede, 4 gün sürecek cenaze töreni Bağdat'ta başladı

ABD'nin dün düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları'nın elit Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani ve Irak'taki Şii milis grup Haşdi Şabi'nin ikinci komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için Bağdat'ta cenaze töreni düzenleniyor.

Binlerce kişinin katıldığı törende, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve eski başbakanlardan Nuri Maliki'nin yanı sıra hükümetten üst düzey isimler de hazır bulunuyor.

Süleymani için dört gün boyunca iki ülkede törenler düzenlenmesi planlanıyor. Süleymani için cenaze törenlerinin ilk durağı olan Bağdat. Daha sonra Şiiler için en kutsal kentler arasında yer alan Necef ve Kerbela'da tören düzenlenmesi bekleniyor.

Süleymani'nin cenazesi daha sonra Irak'tan İran'a götürülmesi ve burada da önce Maşhad, sonra Tahran'da yapılacak törenlerin ardından Salı günü memleketi Kerman'da defnedilmesi öngörülüyor.

Süleymani ve Mühendis, ABD'nin dün Irak'ta düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. İran'ın Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu politikasının mimarı ve beyni olarak gösterilen Süleymani'nin ölümü bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Süleymani'nin ölümünün ardından İran, sorumlulardan "doğru zamanda, doğru yerde" en ağır şekilde intikam alınacağını açıkladı.

cenaze toreni

Törenlerde ABD karşıtı sloganlar atılıyor

Irak'taki tören için binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Kalabalığın zaman zaman ABD karşıtı sloganlar attığı bildiriliyor.

Katılımcıların İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Süleymani'nin posterlerini taşıdıkları görülüyor.

cenaze toreni

BBC'nin Kıdemli Dış Politika Muhabiri Lyse Doucet, Süleymani'nin İran'ın en önemli askeri komutanı, en önemli istihbarat yetkilisi ve en önemli siyasi isimlerinden biri olduğunu belirtti.

Doucet, "İran hükümeti Süleymani için İran'ın önemli kentlerinde çok büyük cenaze törenlerinin, gövde gösterilerinin düzenlenmesini istiyor. Buradaki amaç Süleymani'yi şehit olarak yüceltmek, kült bir isme dönüştürmek" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne ironik değil mi! Abd'nin öldürdüğü kişilerin cenazeleri, yine abd'ye ait olan chevrolet marka aracın üzerinde taşınıyor. Öldüren de abd, taşıyan da abd..
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