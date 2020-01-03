'Kasım Süleymani kimdir?' İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında öldürülmesinin ardından arama motoru Google'da herkes bu soruya yanıt arıyor. Pentagon'un 'Trump'ın talimatıyla öldürdük' açıklaması tüm dünyayı sarsarken, İran'ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor. Peki bir anda tüm dünyanın gündemine oturan Kasım Süleymani kimdir? İşte ABD'nin öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin hayatı...

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

Kasım Süleymani, 11 Mart 1957'de İran'ın Kirman eylanetindeki Rabor şehrinde doğdu.

Yoksul bir ailesi olan Süleymani, ailesinin borçlarını ödemek için genç yaşlarında çalışmak zorunda kaldı ve bu dönemde Kirman'a taşınıp inşaatlarda çalışmaya başladı.

İşten kalan zamanlarda spor yapmaya özen gösterirdi ve Hüccet Kamyab isminde yerel bir vaizin sohbetlerine katıldı.

1979 yılındaki İran İslam Devrimi'nin ardından kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Askerî alanda etraflıca eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa bir süre içinde yükselmeye başladı. Muhafızlığının ilk zamanlarında, İran'ın kuzeybatısında ve Batı Azerbaycan Eyaleti'nde bir Kürt ayrılıkçı ayaklanmasının bastırılmasında görev aldı.