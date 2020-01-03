Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası petrol fiyatları 70 dolara yaklaştı, altın yükseldi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesi sonrası petrol fiyatları 70 dolara kadar yükseldi. Piyasalarda ABD ve İran arasındaki gerilimin artacağı endişeleri ile "güvenli limanlar" olarak görülen altına ve Japon Yeni'ne ilgi arttı.

ABD merkezli borsa şirketi OANDA'dan analist Edward Moya, Reuters haber ajansına gönderdiği e-mailde, "ABD ve İran'ın desteklediği Iraklı milisler arasında gerilimin artacağı beklentisi nedeniyle Orta Doğu'da arz temelli endişelerin yükseldiğini görüyoruz" dedi.

Petrol şirketleri ABD'li çalışanlarını gönderiyor

Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in de öldürüldüğü ABD hava saldırısıyla herhangi bir petrol üretim tesisi ya da yatağı zarar görmemiş olsa da İran ve ABD arasındaki gerilimin yükseleceği endişeleri ile piyasalar panik havasına sürüklendi.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde çalışan, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetim kadrosunda yer alan isimlerden Jason Bordoff, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Bu olay bölgede sismik bir etki yaratacaktır. Bu ABD ve İran arasındaki 'göze göz dişe diş' politikasının nasıl kontrol dışına çıkabileceğinin bir göstergesi. İran'ın cevabı ağır ve ölümcül olacaktır. Bu da enerji altyapısında daha çok saldırının görülmesi anlamına gelecektir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Reuters, Irak'ın Basra körfezinde yer alan petrol şirketlerinden kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu şirketlerin bünyesinde çalışan ABD vatandaşlarını geri gönderdiğini belirtti.