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Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

İTÜ Öğretim Üyesi Orhan Şen, Yunanistan'da etkili olan ve Türkiye yönünde etkisini yitiren fırtınayla ilgili olarak önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Şen, 'Medicane 2 geliyor. Hafta sonu bizim kıyılarımıza ulaşır.' ifadelerini kullandı.

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından, yeni bir fırtına uyarısında bulundu. Şen, dün gece yaptığı paylaşımlarda 'Medicane 1' olarak adlandırdığı ve Meteoroloji'nin 'tropikal fırtına' olarak duyurduğu fırtınanın bugün Trakya'da yağış olarak etkili olabileceğini ifade etti.

"TİREN DENİZİ ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKAR"

'Medicane 1'in bu akşam etkisini yitireceğini söyleyen Şen, "Medicane 2, salı günü Akdeniz'in batısında Tiren Denizi üzerinde ortaya çıkar (Sardunya Adası)" dedi.

"HAFTA SONU BİZİM KIYILARIMIZA ULAŞIR"

Yeni fırtına oluşumunun önümüzdeki cumartesi günü Yunanistan'a ulaşacağını vurgulayan Şen, "Hafta sonu bizim kıyılarımıza ulaşır" paylaşımında bulundu.
Hava olayını takip edeceğini ifade eden Şen, 'Belki de bize ulaşmadan ömrünü tamamlar' dedi.


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hava durumu kasırga medicane tropikal fırtına orhan şen

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bize Mckinsey i gönderen Amerika ,kasırgaların durdurulması için Cemaat lideri veya tarikatlardan bir kaç tanesini Amerikaya götürsün.Hiç Kasırga Amerikaya uğramaz
Fırtınanin bize garezi var. haftasonlarini tercih ediyor.
haber olsun diye abartıyotlar geçin bu işleri
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