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Kasırganın vurduğu kentten cehennem manzaraları

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

Japonya'da Jebi tayfunu hayatı felç etti. Kyodo ajansının Japonya Meteoroloji Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Hyogo bölgesinin Kobe kenti ile Shikoku adasının Tokushima bölgesini vuran tayfunun beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yüzlerce uçak ile tren seferi iptal edildi, yüz binlerce insan için de tahliye emri verildi.

Kasırganın vurduğu kentten cehennem manzaraları

Osaka körfezine demir atan bir geminin tayfunun etkisiyle sürüklenerek Izumisano kenti ile Kansai Uluslararası Havalimanı'nı birbirine bağlayan bir köprüye çarptığı bildirildi. Kazada, gemideki 11 mürettebattan yaralanan olmadı.Tayfun nedeniyle havaalanının uçak pistinin ve terminal binasının zemin katının sular altında kaldığı aktarıldı.

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Jebi tayfununun saatteki hızının 216 kilometreye kadar çıktığı belirtildi.

Diğer yandan, tayfun nedeniyle Osaka'daki Universal Stüdyoları Tema Parkı'nın kapatıldığı bildirildi.

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Başbakan Şinzo Abe, ülkenin güneybatı bölgelerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretini erteledi.

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Afet müdahale merkezi yetkilileriyle bir araya gelen Abe, halkı önlem almaya ve olası bir tehlikede evlerini erkenden terk etmeleri uyarısında bulundu.

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Tayfunun Japonya'da son 25 yılın en büyük tayfunu olduğu belirtiliyor.

Fotoğraflar ise tayfunun şiddetini gözler önüne seriyor.

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Anahtar Kelimeler:
kasırga jebi Japonya Shikoku

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