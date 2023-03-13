Kasko değeri hesaplama ve sorgulama 2023 nasıl yapılır? Araç kasko değeri hesaplama nasıl yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisi ve kasko primleri belirlenirken marka, model ve model yılı gibi faktörler göz önünde bulundurularak araç bedeli güncellenir. Özellikle araç alıp satarken kasko değeri oldukça önemlidir. Kasko değeri hesaplamak ve sorgulamak için kullanılan bazı yöntemler vardır. Aracın ortalama değerini ifade eden kasko değeri için liste de bulunur. Bu liste belli periyotlarla güncellenir ve kasko prim ücretlerinin belirlenmesinde de etkili olur.
Araba kasko değeri hesaplama için çeşitli araçlar kullanılabilir. Bu araçlar sayesinde araç kasko değeri hesaplama işlemine kolayca ulaşılabilir. Aracın markası, modeli ve üretim yılı baz alınarak hesaplanan değer, ortalama piyasa değerini ifade eder. Aracın sıfır olması durumunda ise imalatçı ya da ithalatçı firmaların sunduğu fiyat listesi baz alınır.
Araçların türlerine göre kasko değerleri farklıdır. Örneğin traktör kasko değeri hesaplama için piyasada yer alan traktör modelleri ve yaşlarına göre her yıl düzenli olarak güncellenen traktör kasko değer listesine bakılır. Yani traktör kaskosunun fiyatı belirlenirken kasko değeri göz önünde bulundurularak hesaplama yapılır. 2023 model zirai traktörler için kasko değer listesi şu şekildedir:
|Marka
|Model
|Traktör Kasko Değeri
|Başak
|2055 4WD
|704.891 TL
|New Holland
|55-56S TMR
|487.010 TL
|John Deere
|5058E 4WD 12x12
|847.520 TL
|Deutz Fahr
|3046E
|364.717 TL
|Erkunt Bereket
|60E
|552.800 TL
Kasko değeri hesaplaması yapılırken karşımıza çıkan araç kasko değer listesi, araçların markası, modeli ve üretim yılı baz alınarak belirlenir. Araç kasko değer listesinde yer alan bazı araçların bedelleri aşağıdaki gibidir:
|Araç Kodu
|Marka
|Model
|Üretim Yılı
|Bedel
|91517
|AUDI
|A4 40 TDI 204 ADVANCED STRONIC PI
|2022
|1.650.854 TL
|611224
|HONDA
|CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT ELEGANCE
|2022
|954.500 TL
|902372
|MERCEDES
|C 200 4MATIC FL 1.5 (184) AMG 9G-TRONIC
|2022
|1.927.000 TL
|1111505
|OPEL
|CROSSLAND 1.5 DIZEL AT6 120 EDITION
|2022
|802.900 TL
|1142182
|PEUGEOT
|2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
|2022
|880.000 TL
|1221234
|RENAULT (OYAK)
|CLIO JOY 1.0 TCE 90
|2022
|450.000 TL
|1331233
|SKODA
|SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG ELITE
|2022
|996.833 TL
|1331248
|SKODA
|SCALA PREMIUM 1.5 TSI ACT 150 DSG
|2022
|821.833 TL
|1531528
|VOLKSWAGEN
|GOLF 1.0 eTSI 110 DSG STYLE
|2022
|906.000 TL
|1771284
|HYUNDAI
|i20 1.0T 100 STYLE PLUS 7DCT
|2022
|525.000 TL
|4451141
|DACIA
|SANDERO STEPWAY COMFORT 1.0 TURBO ECO-G 100
|2022
|502.900 TL
|8001125
|KIA
|STONIC COOL 1.4 100 OV
|2022
|644.000 TL
15 yaş üstü araç kasko değer listesi ile 0-15 yaş arası araç kasko değer listesi farklıdır. Araçların üretim yılı üzerinden geçen süre, değerinin belirlenmesinde etkilidir. Kasko değer listesi için ise 15 yaşına kadar ve 15 yaş üstü araçlar için bir ayrım vardır.
Kasko değeri öğrenme için belli periyotla güncellenen araç kasko değeri listesine bakılabilir. Bu listeden aracın marka, model ve üretim yılına göre değeri görülebilir. Kasko değeri, aracın piyasa bedelini ifade eder. Dolayısıyla özellikle araç alım satımlarında kullanılan bir bedeldir. Aracın kasko değerleri hemen her ay güncellenir. Kasko şirketleri de bu listeyi takip ederek kasko prim ücretleri belirler.
Ayrıca araç kasko değeri sorgulama için e-devlet kapısı da kullanılabilir. Araca ait plakayı girerek kasko poliçesi hakkında bilgi almak mümkündür. Bu sayede aracın kasko değeri ve prim ücretleri ile ilgili bilgi alınabilir. Araç kasko değerini kolayca sorgulamak için pek çok sigorta şirketi web sitesinde online araçlar sunar. Bu uygulamalar sayesinde aracın markasını, modelini ve üretim yılını girerek kolay bir şekilde kasko değeri öğrenilebilir.