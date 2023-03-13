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Kasko değeri hesaplama ve sorgulama 2023 nasıl yapılır? Araç kasko değeri hesaplama nasıl yapılır?

02.03.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçları güvence altına almak için yapılan kasko, olası kazalara karşı zararı minimuma indirger. Bu sayede herhangi bir kaza durumunda meydana gelebilecek hasarlar karşılar. Araç sahipleri yaptırmak zorunda oldukları kasko için değer hesaplama ve sorgulamanın nasıl yapıldığını merak etmektedir. Ayrıca araç kasko değeri listesinden de bu değerleri takip etmek mümkündür. Peki, plakadan araç kasko değeri sorgulama nasıl yapılır?

Kasko değeri hesaplama ve sorgulama 2023 nasıl yapılır? Araç kasko değeri hesaplama nasıl yapılır?

Motorlu taşıtlar vergisi ve kasko primleri belirlenirken marka, model ve model yılı gibi faktörler göz önünde bulundurularak araç bedeli güncellenir. Özellikle araç alıp satarken kasko değeri oldukça önemlidir. Kasko değeri hesaplamak ve sorgulamak için kullanılan bazı yöntemler vardır. Aracın ortalama değerini ifade eden kasko değeri için liste de bulunur. Bu liste belli periyotlarla güncellenir ve kasko prim ücretlerinin belirlenmesinde de etkili olur.

Kasko değeri hesaplama nasıl yapılır?

Araba kasko değeri hesaplama için çeşitli araçlar kullanılabilir. Bu araçlar sayesinde araç kasko değeri hesaplama işlemine kolayca ulaşılabilir. Aracın markası, modeli ve üretim yılı baz alınarak hesaplanan değer, ortalama piyasa değerini ifade eder. Aracın sıfır olması durumunda ise imalatçı ya da ithalatçı firmaların sunduğu fiyat listesi baz alınır.

Araçların türlerine göre kasko değerleri farklıdır. Örneğin traktör kasko değeri hesaplama için piyasada yer alan traktör modelleri ve yaşlarına göre her yıl düzenli olarak güncellenen traktör kasko değer listesine bakılır. Yani traktör kaskosunun fiyatı belirlenirken kasko değeri göz önünde bulundurularak hesaplama yapılır. 2023 model zirai traktörler için kasko değer listesi şu şekildedir:

Marka Model Traktör Kasko Değeri
Başak 2055 4WD 704.891 TL
New Holland 55-56S TMR 487.010 TL
John Deere 5058E 4WD 12x12 847.520 TL
Deutz Fahr 3046E 364.717 TL
Erkunt Bereket 60E 552.800 TL

Araç kasko değer listesi nedir?

Kasko değeri hesaplaması yapılırken karşımıza çıkan araç kasko değer listesi, araçların markası, modeli ve üretim yılı baz alınarak belirlenir. Araç kasko değer listesinde yer alan bazı araçların bedelleri aşağıdaki gibidir:

Araç Kodu Marka Model Üretim Yılı Bedel
91517 AUDI A4 40 TDI 204 ADVANCED STRONIC PI 2022 1.650.854 TL
611224 HONDA CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT ELEGANCE 2022 954.500 TL
902372 MERCEDES C 200 4MATIC FL 1.5 (184) AMG 9G-TRONIC 2022 1.927.000 TL
1111505 OPEL CROSSLAND 1.5 DIZEL AT6 120 EDITION 2022 802.900 TL
1142182 PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 2022 880.000 TL
1221234 RENAULT (OYAK) CLIO JOY 1.0 TCE 90 2022 450.000 TL
1331233 SKODA SUPERB 1.5 TSI ACT 150 DSG ELITE 2022 996.833 TL
1331248 SKODA SCALA PREMIUM 1.5 TSI ACT 150 DSG 2022 821.833 TL
1531528 VOLKSWAGEN GOLF 1.0 eTSI 110 DSG STYLE 2022 906.000 TL
1771284 HYUNDAI i20 1.0T 100 STYLE PLUS 7DCT 2022 525.000 TL
4451141 DACIA SANDERO STEPWAY COMFORT 1.0 TURBO ECO-G 100 2022 502.900 TL
8001125 KIA STONIC COOL 1.4 100 OV 2022 644.000 TL

15 yaş üstü araç kasko değer listesi ile 0-15 yaş arası araç kasko değer listesi farklıdır. Araçların üretim yılı üzerinden geçen süre, değerinin belirlenmesinde etkilidir. Kasko değer listesi için ise 15 yaşına kadar ve 15 yaş üstü araçlar için bir ayrım vardır.

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Plakadan araç kasko değeri sorgulama nasıl yapılır?

Kasko değeri öğrenme için belli periyotla güncellenen araç kasko değeri listesine bakılabilir. Bu listeden aracın marka, model ve üretim yılına göre değeri görülebilir. Kasko değeri, aracın piyasa bedelini ifade eder. Dolayısıyla özellikle araç alım satımlarında kullanılan bir bedeldir. Aracın kasko değerleri hemen her ay güncellenir. Kasko şirketleri de bu listeyi takip ederek kasko prim ücretleri belirler.

Ayrıca araç kasko değeri sorgulama için e-devlet kapısı da kullanılabilir. Araca ait plakayı girerek kasko poliçesi hakkında bilgi almak mümkündür. Bu sayede aracın kasko değeri ve prim ücretleri ile ilgili bilgi alınabilir. Araç kasko değerini kolayca sorgulamak için pek çok sigorta şirketi web sitesinde online araçlar sunar. Bu uygulamalar sayesinde aracın markasını, modelini ve üretim yılını girerek kolay bir şekilde kasko değeri öğrenilebilir.


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