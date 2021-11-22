Daha kalkık kaşlar mümkün! Kaşlarınızı kalkık gösterecek bazı makyaj yöntemleri

Kaşlarınızın yüzünüze uygunluğu, yüz güzelliğini artıran parametrelerden biri. Ama kaşlarla ilgili yüze uygunluktan başka kriterler de var! Kaşların aşağı doğru bakması ve seyrelmesi yüzü hüzünlü bir ifadeye boğar. Kalkık kaşlar ise yüze daha çekici bir hava katar. Dakikalar içerisinde siz de kalkık görünen kaşlara kavuşabilirsiniz. Nasıl mı? İşte kaşlarınızı daha kalkık gösteren makyaj hileleri...
Herhangi bir işlem yapmadan önce kaşlarınızı kesinlikle taramalı ve fırçalamalısınız.
Kaşı fırçalamak ve taramak sadece düzensiz duran kaşlarınızı düzene sokmaya yaramaz. Aynı zamanda sonraki işlemlerde nereleri doldurmanız gerektiğine dair size ipuçları verir.
Çoğu kaş kaleminin arka kısmına kaşlarınızı tarayabileceğiniz bir fırça eklenir.
Doğallıktan uzaklaşmadan kalkık kaşlara kavuşmanızın yollarından biri de kaşların doğal rengiyle uyumlu ve yumuşak başlı bir kaş kalemi kullanmak.
Kalemi uygularken çok bastırmayın ve tek hat şeklinde çizgi çekmek yerine kesikli çizgilerden faydalanın.
Kaşlarınızı kalkık göstermenin bir yöntemi daha var.
Kaş kemiklerinizin bulunduğu yerin tam üstüne kullanacağınız parlak bir ürün ile kaşınızı olduğundan daha kalkık gösterebilirsiniz.
Üstelik kullanacağınız parlak ürün ile yüzünüze dinamik ve canlı bir ifade katabilirsiniz.
Kaşınızı kaldırmak için emek verdiniz. Günün geri kalanında kaşlarınızın bu şekilde kalmasını istemeniz en büyük hakkınız.
Bunun için yapmanız gereken şey şeffaf renkte sabitleyici bir kaş jeli edinmek.
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