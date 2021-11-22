Daha kalkık kaşlar mümkün! Kaşlarınızı kalkık gösterecek bazı makyaj yöntemleri

Kaşlarınızın yüzünüze uygunluğu, yüz güzelliğini artıran parametrelerden biri. Ama kaşlarla ilgili yüze uygunluktan başka kriterler de var! Kaşların aşağı doğru bakması ve seyrelmesi yüzü hüzünlü bir ifadeye boğar. Kalkık kaşlar ise yüze daha çekici bir hava katar. Dakikalar içerisinde siz de kalkık görünen kaşlara kavuşabilirsiniz. Nasıl mı? İşte kaşlarınızı daha kalkık gösteren makyaj hileleri...

KAŞLARINIZI TARAYIN VE FIRÇALAYIN

Herhangi bir işlem yapmadan önce kaşlarınızı kesinlikle taramalı ve fırçalamalısınız.

Kaşı fırçalamak ve taramak sadece düzensiz duran kaşlarınızı düzene sokmaya yaramaz. Aynı zamanda sonraki işlemlerde nereleri doldurmanız gerektiğine dair size ipuçları verir.

Çoğu kaş kaleminin arka kısmına kaşlarınızı tarayabileceğiniz bir fırça eklenir.

Daha profesyonel bir makyaj yapmak isterseniz kaş taraklarını da edinebilirsiniz.

KAŞ SINIRINI BELİRLEYİN VE VURGULAYIN

Doğallıktan uzaklaşmadan kalkık kaşlara kavuşmanızın yollarından biri de kaşların doğal rengiyle uyumlu ve yumuşak başlı bir kaş kalemi kullanmak.

Kalemi uygularken çok bastırmayın ve tek hat şeklinde çizgi çekmek yerine kesikli çizgilerden faydalanın.

Kalkık kaş görünümünü elde edebilmek için kaşın iç bölgesinden itibaren doğal bir çizgi takip ederek kalem çizgilerini çekmelisiniz. Kaş kavisine geldiğiniz noktada kaşın sadece üst kısmını boyamalısınız.

KAŞLARINIZA IŞILTI KATIN

Kaşlarınızı kalkık göstermenin bir yöntemi daha var.

Kaş kemiklerinizin bulunduğu yerin tam üstüne kullanacağınız parlak bir ürün ile kaşınızı olduğundan daha kalkık gösterebilirsiniz.

Üstelik kullanacağınız parlak ürün ile yüzünüze dinamik ve canlı bir ifade katabilirsiniz.

Kullanacağınız parlak ürünü ince bir tabaka halinde sürmeye özen gösterin. Aksi takdirde bol ve özensiz uygulanan malzeme sizi doğallıktan uzaklaştırabilir.

SON ADIM: KAŞINIZI SABİTLEYİN

Kaşınızı kaldırmak için emek verdiniz. Günün geri kalanında kaşlarınızın bu şekilde kalmasını istemeniz en büyük hakkınız.

Bunun için yapmanız gereken şey şeffaf renkte sabitleyici bir kaş jeli edinmek.

Bu kaş jelini kaşlarınızı yukarı doğru tarayarak uygulayabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler bu kadar basit!



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