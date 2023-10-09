KASSAM TUGAYLARI kimdir? El Kassam Tugayı ne zaman kuruldu? Gazze'nin kontrolü onlarda

El Kassam Tugayları Filistin İsrail savaşı ile birlikte yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Adını İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele verirken hayatını kaybeden Şeyh İzzeddin El-Kassam'dan alan Filistinli silahlı grup, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. El Kassam Tugayları, 1 Ocak 1992'de kendilerine bağlı bir hücre tarafından yayınladığı ilk açıklamayla, Hamas'ın silahlı kanadı olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

KASSAM TUGAYLARI KİMDİR?

İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı koludur. Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin nedeni, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasıdır.

Cumartesi sabahı İsrail blokajı altındaki Gazze'den İsrail'e atılan binlerce roketle mayıs ayındaki çatışmaların ardından varılan ateşkes sona ermiş oldu.

Gazze Şeridi'ni 2007'den beri kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı İzeddin el Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "El Aksa Tufanı Operasyonu" başlattığını ve 5 binden fazla roket attığını duyurdu.

EL KASSAM TUGAYI NE ZAMAN KURULDU?

Hamas'ın askeri gücündeki artıştan sonra 1992 yılında örgüt, İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla silahlı bir direniş kanadı kurmaya karar verdi.

Kassam Tugayları'nın kuruluşuna, Hamas öncesinde Gazze'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın "Mecd" ve "Filistinli Mücahitler" gibi bazı farklı isimler altında çalışmaları zemin hazırladı.

STRATEJİLERİ VE YAPISI

Kassam Tugayları, 1 Ocak 1992'de kendilerine bağlı bir hücre tarafından yayınladığı ilk açıklamayla, Hamas'ın silahlı kanadı olduğunu duyurdu. Örgüt bünyesinde Mühendislik birimi, Hava Savunma birimi, Topçu birimi, Fedailer birimi, Lojistik birimi uzmanlaşmış birimlere sahip.

Kassam Tugayları, 80 öncesi Filistinli Marksist grupların aksine strateji olarak sadece Filistin toprakları içerisinde eylem yapmayı benimsiyor.

Yahya Ayyaş, Nizar Reyyan, Salah Şehade ve Ahmed Caberi gibi bir çok komutanını İsrail saldırılarında kaybeden silahlı grubun liderliğini Muhammed Deyf ve yardımcılığını Mervan İsa yürütüyor.

