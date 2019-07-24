Kassam'dan İsrailli esirlere ilişkin açıklama

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail yönetiminin istemesi durumunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir ve kayıp askerler konusunun çözüme kavuşturulabileceğini açıkladı.

Kassam'ın askeri sözcüsü Ebu Ubeyde bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Gazze'deki esir ve kayıp İsraillilere ait konunun çözüme kavuşturulması konusunda gerçek bir fırsatın söz konusu olduğunu söyledi.

Ebu Ubeyde, daha önceki esir takası anlaşmasında olduğu gibi İsrail'in gereken bedeli ödemesi durumuna konunun çözümünün bulunduğuna dikkati çekti.

İsrail yönetiminin, esir ve kayıp askerler konusunu görmezden gelme nedenini, onların birer kemik ve ceset olmasına bağladığını kaydeden Ebu Ubeyde, bu doğruysa da askerlerin cesetlerinin iade edilerek ailelerinin hayallerinin yerine getirilmesine neden çalışılmadığını sordu. Ebu Ubeyde "İsrail gerçekle yüzleşmekten ve bedel ödemekten kaçıyor ve askerlerin ailelerini uyuşturuyor." şeklinde konuştu.

İsrailli esir ve kayıpların ailelerine seslenen Ebu Ubeyde, "İsrail'deki askeri ve siyasi kadrolar 2014'te çocuklarınızı yok edip terk edip gidenlerdir, şimdi yine aynı kişiler seçim üzerine seçim yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, esir ve kayıp ailelerine "Yöneticilere çocuklarımızı nereye bıraktınız diye sormanız gerekiyor" dedi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları ilk kez Nisan 2016'da, ellerinde İsrail askerinin bulunduğunu duyurmuş ancak ölü ya da sağ olduklarına dair bilgi vermemişti.

