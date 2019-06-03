Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Arap ve İslam ülkelerindeki milyonlarca kişinin cep telefonuna "mali destek" talebiyle 8 dilde mesaj göndereceklerini duyurdu.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı yazılı açıklamada, "Gönderilen mesajlar, doğru ve güvenilir olacak. Bu mesajların gönderilme nedeni de direnişi mali olarak desteklemeyi kolaylaştırmak." ifadesini kullandı.

Ebu Ubeyde "İsrail'e karşı verdikleri mücadelede direnişe destek verenlere teşekkür ettiğini" aktardı.

Kassam Tugayları, ocakta da tüm dünyadaki destekçilerinden elektronik ortamda para akışını sağlayan "bitcoin" ile destek talep etmişti.

Siyasi analistler söz konusu çağrıyı, Hamas'ın birkaç yıldır ciddi finansal sıkıntı yaşadığı yönündeki verileri doğruladığı, 'Gazze'ye para akışının önündeki engelleri aşmak gibi hedeflerinin bulunduğu şeklinde değerlendirmişti.

