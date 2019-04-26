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Kaş’ta tekneler sezon için deniz inmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde turizm sezonu açıldı.

Kaş’ta tekneler sezon için deniz inmeye başladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde turizm sezonu açıldı. Kaş’ın Bucak Denizi yönünde bulunan tersanede yeni sezona hazırlanan 19 metre uzunluğunda, 5 buçuk metre genişliğindeki tekne römork üzerinde karadan götürülerek denize indirildi. Onlarca işçi teknenin suya indirileceği son ana kadar çalışmalarını sürdürdü.
Tersaneden bir römorkun üzerine çekilen devasa tur teknesi, traktörle Kaş Limanı’na taşındı. Buradaki çekek yerinden denize indirilen tekneyle Antalya-Bodrum arasında ve Yunan adalarına tur düzenlenecek

19 metre boyunda
Devasa tur teknesinin sahibi Nihat Tokgöz, indirme öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra tekneyi sorunsuz olarak denize indirdiklerini belirtti.
Kaş’ta ticari yat faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Tokgöz, "Antalya-Bodrum arasında ve Yunan adalarına turlar yapıyoruz. 19 metre boyunda, 5 buçuk metre genişliğinde 4 kabinli lüks teknemiz var. Antalya-Bodrum arası mavi yolculuk yapıyoruz. Günübirlik tur yapan 45-50 tekne var Kaş’ta" dedi.

Rezervasyon arttı
Kaş Belediyesine ait çekek yerinde sağlanan kolaylık için teşekkür eden Tokgöz, "Kaş ve bölgesine son birkaç yıldan beri yerli ve yabancılardan mavi yolculuğa aşırı talep var. Günübirlik turlara da fazla talep var. Özellikle yolcularımız Türk ağırlıklı. Son günlerde kamuoyundan aldığımız sevindirici haberler var turizmin gelişimiyle alakalı. Birçok firmanın rezervasyonu artırdığını görüyoruz. Geçen seneye göre yüzde 60 civarında olduğunu söylüyorlar. Umuyoruz güzel bir sezon olacak" diye konuştu.

Kaş’ta tekneler sezon için deniz inmeye başladı

Kaş’ta tekneler sezon için deniz inmeye başladı

Kaş’ta tekneler sezon için deniz inmeye başladı

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