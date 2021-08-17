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  4. Kastamonu'da can pazarı! Sel sularına kapılan vatandaş anbean görüntülendi

Kastamonu'da can pazarı! Sel sularına kapılan vatandaş anbean görüntülendi

17.08.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutunu gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapıldığı anlar da yer aldı.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden en çok Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi etkilendi.

SEL SULARINA KAPILDI

Felaket sırasında ilçe neredeyse tamamen sular altında kalırken, bir çok iş yeri ve bina zarar gördü. Pek çok otomobil ve insan da sel sularına kapıldı. Felaketin ardından vatandaşların o korku dolu anları kaydettiği yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde ilçenin tamamının sular altında olduğu, suların önüne aldığı her şeyi sürüklediği ve bir vatandaşın da sulara kapılarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Görüntüde, kayıt yapan vatandaşın, suya kapılarak giden vatandaşa, ‘Dayı dayan, Lailaheillahlah Allahuekber de’ şeklinde bağırması ise yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor.

(İHA)

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İşte sel felaketindeki kayıp kişi sayısıİşte sel felaketindeki kayıp kişi sayısı
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allahu ekber dedin kurtardınmı

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