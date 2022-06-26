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Kastamonu'da feci kaza! Hüseyin Etçi ve Miray Sane Etçi çifti ile ilgili kahreden detay

26.06.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sabaha karşı bir kaza meydana geldi. Otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Trafik kazasında otomobilde bulunan çiftin yeni evlendiği ve balayından döndükleri öğrenildi.

Kastamonu'da feci kaza! Hüseyin Etçi ve Miray Sane Etçi çifti ile ilgili kahreden detay

Kastamonu Tosya'da sabaha karşı otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Trafik kazasında otomobilde bulunan çiftin yeni evlendiği ve balayından döndükleri öğrenildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tosya D-100 Karayolu Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Samsun istikametinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi, yağan yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, karşı şeride geçerek Samsun-İstanbul istikametinde ilerleyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile aynı otomobilde bulunan Miray Sane Etçi hayatını kaybederken, yolcu otobüsünün sürücüsü ile otobüsteki 15 yolcu yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAHREDEN DETAY

Kazada otomobilin sürücüsü Hüseyin Etçi ile Miray Sane Etçi'nin 18 Haziran'da evlendikleri ortaya çıktı. Yeni evli çiftin balayından dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu
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