HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rize'de ve Kastamonu'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! İki binanın çatısı uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi

Rize'de ve Kastamonu'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! İki binanın çatısı uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi

23.12.2023 18:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı yapıldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle iki binanın çatısı uçtu.

Rize'de ve Kastamonu'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! İki binanın çatısı uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi

Meteorolojinin fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cide ilçesinde fırtınanın şiddetine dayanamayan iki binanın çatısı uçtu.

AW104838_03

Uçan çatıların düştüğü alanda vatandaşların olmaması ihtimal faciayı önledi. Çatıları uçan binalarda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.

RİZE'DE FIRTINA; SAC UÇTU, AĞAÇ TAKSİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ!

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Rize'de de olumsuzluklara neden oldu. Pazar ilçesinde, fırtına nedeniyle bir binanın çatısındaki sac parçası yerinden sökülüp, savrulduğu caddede refüje düştü.

rizede-firtina-sac-uctu-agac-taksinin-uzerine-devrildi_9940_dhaphoto4

O anda yoldan geçen kimsenin olmaması, olası kazayı önledi. Fırtınanın etkili olduğu Ardeşen ilçesinde de kök kısmından kopan ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi. Yol tek yönlü trafiğe kapatılırken, takside hasar oluştu. Ekiplerin temizlik çalışması sonrası kesilen ağacın kaldırıldığı yol, yeniden trafiğe açıldı. ,

(İHA-DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köprüyü geçmeye çalışan motorlara kalkan oldularKöprüyü geçmeye çalışan motorlara kalkan oldular
Kocaeli'de sıcak saatler! Kocaeli'de sıcak saatler!
Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacakHerkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Cide Fırtına
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Canlı yayında isyan etti! “Prosedürü bilmiyorsunuz, susun!”

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Hain saldırının detayları ortaya çıktı: PKK'lı teröristler saldırı için o anı beklemiş

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yer: İstanbul! 1 hafta takip etti, iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Canlı yayında duyurdu! İşte Yeniden Refah'ın İstanbul adayı

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.