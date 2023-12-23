Rize'de ve Kastamonu'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! İki binanın çatısı uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi

Meteorolojinin fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cide ilçesinde fırtınanın şiddetine dayanamayan iki binanın çatısı uçtu.

Uçan çatıların düştüğü alanda vatandaşların olmaması ihtimal faciayı önledi. Çatıları uçan binalarda ekipler tarafından güvenlik önlemi alındı.

RİZE'DE FIRTINA; SAC UÇTU, AĞAÇ TAKSİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ!

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Rize'de de olumsuzluklara neden oldu. Pazar ilçesinde, fırtına nedeniyle bir binanın çatısındaki sac parçası yerinden sökülüp, savrulduğu caddede refüje düştü.

O anda yoldan geçen kimsenin olmaması, olası kazayı önledi. Fırtınanın etkili olduğu Ardeşen ilçesinde de kök kısmından kopan ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi. Yol tek yönlü trafiğe kapatılırken, takside hasar oluştu. Ekiplerin temizlik çalışması sonrası kesilen ağacın kaldırıldığı yol, yeniden trafiğe açıldı. ,

(İHA-DHA)





