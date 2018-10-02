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Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 16 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Hasan K. (78), 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Tosya ilçesinde geçen yıl erkek çocuğunu motosiklete bindirerek gezdirme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Hasan K. hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi son kararı verdi.

'MAĞDURUM, KOMPLOYA GELDİM'

'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Hasan K. savunmasında, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Ben böyle bir suç işlemedim. Ben bir suç yapmadım. 78 yaşındayım. Mağdurum, komploya geldim. 88 yaşında gözleri görmeyen bir eşim var. Kimsemiz yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık ve mağdur avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Hasan K.'yi 'cinsel istismar' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırarak Kastamonu Cezaevi'ndeki tutukluluğunun da devamına karar verdi.

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KASTAMONU erkek çocuğuna cinsel istismar cinsel istismar

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