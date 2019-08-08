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Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Karabük-Kastamonu kara yolu Araç ilçesi Yeşilova mevkisinde, Murat Yılmaz (38) idaresindeki 59 PA 933 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Berat Öztürk (20) yönetimindeki 34 ZD 2578 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 8 yaşındaki Muhammet Sobacı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Murat Yılmaz ve Berat Öztürk ile araçlarda bulunan Gülnur Mıçkın (21), Burak Bayarcan (22), Sibel Yılmaz (26), Sadık Sobacı (25), Filiz Sobacı (39), Selahattin Sobacı (39), İrem Sobacı (5) ve Ahu Yılmaz (2) yaralandı.

Araç ilçesi, Karabük ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Berat Öztürk'ün kullandığı otomobildekilerin, Gebze'den Samsun'a bayram ziyareti için gittiği, yol kenarında dinlenmek amacıyla mola verdiği öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaza KASTAMONU Çocuk

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