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Kastamonu'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

07.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da gece saatlerinde yaşanan yangın korku dolu anlara neden oldu. Toptancı halinde çıkan yangında reklam şirketinin deposu kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Yangın, saat 02.30 sıralarında Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan sebze- meyve toptancılarının bulunduğu haldeki depoda çıktı. Reklam şirketine ait bir depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı.

EKİP SEVK ETTİLER

Çevrede korku ve paniğe neden olan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlçe belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın söndürülürken, depo olarak kullanılan dükkan yanarak küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu
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