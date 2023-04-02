Kastamonu’daki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! 'Telaş yok'

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi merkez üslü 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar, soluğu dışarıda aldı. Yaşadıkları panik sebebiyle Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanında yere serdikleri battaniye üzerinde yatan aileler, geceyi sokakta geçireceklerini söyledi.

Depremin ardından ailesiyle birlikte sokakta kalan bir vatandaş, “Deprem oldu, çok korktuk. Bizde çocuklarla meydana geldik. Gece burada kalacağız. Bu geceyi meydanda geçireceğiz” dedi.

'TELAŞ YOK' MESAJI

Prof. Dr. Naci Görür'den de korkutan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Naci Görür'ün deprem değerlendirmesi şu şekilde;

"Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörlerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle"

