HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’daki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! 'Telaş yok'

Kastamonu’daki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! 'Telaş yok'

02.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları korkuttu. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Naci Görür, vatandaşlara 'telaş yok' mesajı verdi. İşte Görür'ün o açıklamaları...

Kastamonu’daki 4,2'lik deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama! 'Telaş yok'

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi merkez üslü 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar, soluğu dışarıda aldı. Yaşadıkları panik sebebiyle Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanında yere serdikleri battaniye üzerinde yatan aileler, geceyi sokakta geçireceklerini söyledi.

AW861192_03

Depremin ardından ailesiyle birlikte sokakta kalan bir vatandaş, “Deprem oldu, çok korktuk. Bizde çocuklarla meydana geldik. Gece burada kalacağız. Bu geceyi meydanda geçireceğiz” dedi.

naci 2

'TELAŞ YOK' MESAJI

Prof. Dr. Naci Görür'den de korkutan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Naci Görür'ün deprem değerlendirmesi şu şekilde;

"Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörlerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nisan ayında beyaza büründüNisan ayında beyaza büründü
Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklamaSeccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!Hakim eşini önce bıçakladı, ardından da üzerine kızgın yağ döktü!
Anahtar Kelimeler:
deprem Kastamonu naci görür

En Çok Okunan Haberler

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!

Murat Sancak, çok tartışılan o görüntü için konuştu!

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Erdoğan, "saymaya bile gerek yok" demişti! Sinan Oğan'dan yanıt 14 Mayıs'lı yanıt

Erdoğan, "saymaya bile gerek yok" demişti! Sinan Oğan'dan yanıt 14 Mayıs'lı yanıt

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.