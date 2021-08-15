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Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan nişanlısını arıyor!

15.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde kaybolan Gizem Özgün için arama çalışması başlatıldı. Sınarcık Caddesi'nde bulunan markette çalışan 27 yaşındaki genç kızın nişanlısı, çaresizce Gizem'in bulunmasını bekliyor.

Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan nişanlısını arıyor!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 48 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kayıp ihbarında bulunulan 62 kişiyi arama çalışmaları sürerken, bir taraftan da ilçe merkezinde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili de soruşturma başlatılırken, bir müteahhit hakkında gözaltı kararı verildi.

MARKETTE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bozkurt'taki sel felaketinde Sınarcık Caddesi'nde bulunan markette çalışan Gizem Özgün (27) de kayıplar arasında yer alıyor. Gizem'in kaybolduğu markette arama çalışması başlatıldı.

200 TON SU TAHLİYE EDİLDİ

İki gündür devam eden çalışma kapsamında marketten yaklaşık 200 ton su tahliye edildi. Marketin bodrumundaki suların tahliyesi ise devam ediyor.

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1 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Yapılan çalışmalarda Gizem henüz bulunamadı. Arama çalışmalarını Gizem Özgün'ün 1 ay önce nişanlandığı Şahin Aygen de takip ediyor. İki gündür bölgedeki çalışmalara destek olan Aygen, sel sırasında markette bulunan bir kişinin kendi imkanları ile kurtulduğunu ancak nişanlısının kaybolduğunu söyledi.

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BALKON DEMİRİYLE HAYATA TUTUNDU

İlçede yaşayan Enes Aksoy, çalıştığı marketin sel suları ile tamamen dolması üzerine kendisini dışarıya atıp üst kattaki dairenin demir korkuluklarına tutunarak kurtuldu. Selde Sınarcık Caddesi'nde suyun yüksekliği 5 metreye ulaştı. Cadde üzerinde bulunan dükkanlar sular altında kaldı. Caddenin girişindeki markette çalışan Enes Aksoy, iş yerinin su altında kalmasıyla birlikte kendisini dışarıya atıp marketin üst katındaki pencerenin demir korkuluklarından tutundu. Daha sonra pencerenin camını kırarak eve giren Aksoy, yangın merdiveninden binanın çatısına çıkarak hayata tutundu.

'ÖLDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜŞLER'

Enes Aksoy, marketin öne ve arka kısmından suların yükseldiğini söyleyerek "Kendimi malzemelerin üzerine attım. Sular gitgide yükselmeye başladı. Az bir mesafe kaldı. Camlar patladı üzerime. Bir şekilde kendimi dışarıya attım. Balkona tutunmaya çalıştım. Sonra yanda pencerenin demirliklerine tutunduktan sonra yukarı çıktım. Binada kimse yokmuş. Beni kimse içeriye alamadı. O sırada üzerime ağaçlar ve arabalar geliyordu. O sırada bir ağaç buldum kendime. Camı kırdım, bir şekilde içeri girdim. Evin içinde de sular dolmaya başlayınca kendime çıkacak yer aradım. Arka tarafta yangın merdiveni olduğunu fark ettim. Yangın merdiveninden son kata ulaştım. Ben binanın arka tarafına çıktığım esnada ön taraftakiler bana ulaşamayınca seslenmişler. Ses vermeyince öldüğümü düşünmüşler" dedi.

YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İnebolu Başsavcılığımızca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11.08.2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup, yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir" denildi.

DHA

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Kastamonu Bozkurt
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