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Kastamonu'daki yangın faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

28.04.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı ve 3 ev ile 1 otomobilde yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen yangın yerinde evlerin enkazından başka bir şey kalmadı.

Kastamonu'daki yangın faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz’ın ortak kullandığı evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen bitişiğinde bulunan Sıtkı, Mehmet ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazları kullandıkları evlere de sıçradı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 89 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 65 yaşındaki kızı Cemile Yılmaz alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti. Alevlerden kaçarken yaralanan Mevlüt Yılmaz da, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Geceyi adeta aydınlatan yangında 3 ev ile 1 hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangının verdiği hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında evlerin tamamen yıkıldığı ve enkaza dönüştüğü görüldü. Yer yer halen devam eden yangın kontrol altına alınsa da soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Havadan görüntülenen yangın yerinde geriye sadece küllerin kaldığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangın yerinde incelemelerde bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu
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