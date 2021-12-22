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Kastamonu, Giresun, Zonguldak ve Sinop'ta yarın okul var mı? 23 Aralık'ta Kastamonu, Giresun, Zonguldak ve Sinop'ta okul tatil mi?

22.12.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde pek çok ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrası Kastamonu, Giresun, Zonguldak ve Sinop'ta okulların yarın tatil olup olmadığı merak ediliyor. Valiliklerden tatil hakkında önemli açıklamalar geldi. Peki 23 Aralık'ta Kastamonu, Giresun, Zonguldak ve Sinop'ta okul var mı? İşte ayrıntılar...

Kastamonu, Giresun, Zonguldak ve Sinop'ta yarın okul var mı? 23 Aralık'ta Kastamonu, Giresun, Zonguldak ve Sinop'ta okul tatil mi?

Türkiye'de birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerden kar tatili açıklaması da geldi. Kastamonu, Giresun, Zonguldak ve Sinop'ta okulların durumu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki yarın okul var mı?

23 ARALIK'TA KASTAMONU'DA OKUL TATİL Mİ?

Kar yağışı sebebiyle Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği duyuruldu.

GİRESUN'DA OKUL TATİL Mİ?

Giresun'da ise Espiye ve Keşap ilçelerinde kar sebebiyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime ara verilecek. İlçe kaymakamlıklarından yapılan duyuruya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık 2021 Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilmiş olacak.

ZONGULDAK'TA OKUL TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliğinden yapılmış olan açıklamada il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık tarihinde 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİNOP'TA OKUL TATİL Mİ?

Sinop için de valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının sürdüğü ve yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık 2021 Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği ifade edildi. Ayrıca il genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da idari izinli sayılacağı ifade edildi ve vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Kastamonu Sinop Zonguldak
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