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  4. Kastamonu'nda 1 aydır kayıplara karışmıştı! Elif'ten güzel haber geldi

Kastamonu'nda 1 aydır kayıplara karışmıştı! Elif'ten güzel haber geldi

06.10.2023 19:33 | Son Güncelleme:
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Kastamonu'da evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra 1 aydır haber alınamayan 17 yaşındaki Elif Kocadere'den güzel haber geldi. Kocadere, İstanbul'da bulundu.

Kastamonu'nda 1 aydır kayıplara karışmıştı! Elif'ten güzel haber geldi

Tosya ilçesinde annesiyle yaşayan Elif Kocadere, 7 Eylül'de evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. 1 aydır haber alamayan ailesi, Elif'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp bölgede dağıtarak görenlerin haber vermesini istedi.

Elif Kocadere, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çalışması sonucu bugün İstanbul'da bulundu. Kocadere'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kastamonu kayıp kız

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