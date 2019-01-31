Kastamonu’da 5 kişilik aileyi yakarak katleden sanıklara 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme köyünde Kuzören Mahallesi’nde geçen yıl hırsızlık amacıyla evlerine girdikleri 5 kişilik Çataloğlu ailesini öldürdükten sonra yaktıkları iddia edilen Erkan Kaş, kardeşi Ersan Kaş ve kayın pederleri Ali Şahin’in yargılanmasına devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, canavarca ve eziyet çektirerek öldürme, kasten yangın çıkarma, müsadere altına alınmış evde hırsızlık” suçlarından tutuklu yargılanan Ali Şahin Çankırı’dan, damatlarından Ersan Kaş Çorum’dan, Erkan Kaş ise Karabük’ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ali Şahin’in diğer damadı olan ve evinde ruhsatsız tabanca bulunan tutuksuz sanık Hüseyin D. de duruşmada hazır bulundu.

"İddialara bakıyorsunuz Türkiye’yi yakıp yıkmışız"

Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden Erkan Kaş, olayla bir alakası olmadığını iddia etti. Ersan Kaş ise, daha önceki duruşmada her şeyi anlattığını ifade ederek, “Ben, köye gittim ama arabada uyudum. Ne olup bittiğini bilmiyorum. İddialara bakıyorsunuz Türkiye’yi yakıp yıkmışız. İddialara katılmıyorum” diye konuştu.

Sanıklar suçlamaları reddetti müştekiler idam istedi

Daha sonra söz alan Ali Şahin ve Hüseyin D. de olayla ilgilerinin olmadığını söyleyerek beraatlerini talep ettiler. Yaşanan olayda evi yanan Ahmet Çataloğlu da, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, sanıkların idam edilmesini talep etti. Öldürülen Fazıl Çataloğlu’nun ağabeyi Emin Çataloğlu ise, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Canavarca hisle öldürmeye 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Cumhuriyet Savcısının mütalaasını okumasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda mahkeme heyeti, sanıklardan Erkan Kaş, Ersan Kaş ve Ali Şahin’i canavarca hisle kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan ayrı ayrı 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanıklar, yağma suçundan 14’er yıl hapis cezası ile hırsızlığa teşebbüs suçundan da 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan Erkan Kaş’ı ruhsatsız silah kullanmaktan 2 yıl ve bin lira para cezasına, Ersan Kaş’ı 1 yıl ve 600 lira para cezasına, Hüseyin D.’yi de 1 yıl ve 600 lira para cezasına çarptırdı.