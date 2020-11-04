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  4. Kastamonu’da çay bahçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu’da çay bahçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir çay bahçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çay bahçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir çay bahçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir çay bahçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bahse konu olan çay bahçesine operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle E.A., H.A., Y.Ö. ve D.T. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca yapılan aramada 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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