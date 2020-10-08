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Kastamonu’da denetimlerde 1 milyon 424 bin lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kastamonu’da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bin 230 kişiye toplam 1 milyon 424 bin 78 lira idari para cezası uygulandı.Kastamonu’da son bir ayda korona virüs denetimlerinde, pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı.

Kastamonu’da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bin 230 kişiye toplam 1 milyon 424 bin 78 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu’da son bir ayda korona virüs denetimlerinde, pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı. 1 Eylül-7 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde, maske takmayan bin 28, sosyal mesafeye uymayan 87, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 83, sigara yasağına uymayan 32 kişi hakkında idari işlem uygulandı.
Toplam bin 230 kişiye 1 milyon 424 bin 78 lira idari para cezası kesilen denetimlerde, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 69 kişi hakkında ise TCK’nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu. Denetimlerde ayrıca 14 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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