HABER

Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kastamonu'da girdiği 3 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Hacımehmet ve Erkekarpa köylerinde çeşitli zamanlarda boş evlere girerek hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik takip sonucunda sahiplerinin olmadığı dönemde 3 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Fındık hırsızları yakalandıFındık hırsızları yakalandı
Süper Loto'da kazandıran numaralar belli olduSüper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık inebolu KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi: İtibar etmeyiniz

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İTÜ'den deprem açıklaması

İTÜ'den deprem açıklaması

26 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu

Son dakika: AFAD'tan vatandaşlara uyarı!

AFAD'tan vatandaşlara uyarı!

Deprem sırasında elinde çayla kaçan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem oldu! Böyle kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.