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Kastamonu’da kömür yüklü tır, alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’dan Kastamonu’ya kömür getiren tır, Ilgaz Dağı Milli Parkından alev aldı.

Tekirdağ’dan Kastamonu’ya kömür getiren tır, Ilgaz Dağı Milli Parkından alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan Kastamonu’ya Şeker Fabrikasına kömür götüren Rıdvan Özçelik idaresindeki 37 LK 309 plakalı tır, Ilgaz Dağı Milli Parkına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır’da çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Tır, itfaiye ve emniyet güçlerinin eskortu eşliğinde Kastamonu’ya getirilerek, Şeker Fabrikasına teslim edildi.
TAŞIKO Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, Tekirdağ’dan Kastamonu’ya kömür getiren tırın birden korlanarak alev aldığını belirterek, “Ilgaz’da kömür yüklü tırımızın kömürleri korlaşarak alev alması sonucu devletimizin tüm birimleri seferber oldu. Allah devlete güç kuvvet versin. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü teşkilatımıza, bölge trafik ekiplerimize, jandarma teşkilatımıza özellikle zamanında yetişip müdahale eden Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerine şahsım ve TAŞIKO camiası adına sonsuz teşekkür ediyorum. Tırımızın güvenlik bir şekilde fabrikaya kadar getirildi ve kömürleri teslim edildi” dedi.

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