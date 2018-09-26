Kastamonu'da silahlı saldırı: 1 ölü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da pazar yerindeki iş yerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay gece geç saatlerde Topçuoğlu Mahallesi'nde bulunan katlı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki işyerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karamustafaoğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücuduna 2 kurşun isabet eden Erdal Karamustafaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası
Netanyahu'dan askeri operasyon mesajı!
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den af açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum