Kastamonu'da silahlı saldırı: 1 ölü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da pazar yerindeki iş yerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay gece geç saatlerde Topçuoğlu Mahallesi'nde bulunan katlı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki işyerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karamustafaoğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücuduna 2 kurşun isabet eden Erdal Karamustafaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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