Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cide Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezi ve köylerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, uyuşturucu için yer sağlayan ve aracılık edenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu nitelikli 202 hap, 36 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 2'si kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 10'u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satın alarak kullanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

