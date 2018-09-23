Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, köyde akşam henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına, köylüler, Araç Belediyesi itfaiyesi ve Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, su tankeri, itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale ediyor.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

