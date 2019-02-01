Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Taşköprü Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Y, A.K, S.A, B.K. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, A.K, S.A. ve B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Taşköprü'de dün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
Fransa'da 'First Lady bakan atamalarına bile müdahele ediyor'
Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun! Özellikle bu yaşlar arası
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı
Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum