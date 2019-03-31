Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Çatal kazandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Abdullah Çatal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Çatal 4 bin 331, AK Parti adayı Hüseyin Arslan 4 bin 286, CHP adayı Ahmet Kesim 818 oy aldı.

-Çatal'ın öz geçmişi

Abdullah Çatal 1977 tarihinde Taşköprü'de doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul'da tamamlayan Çatal, 2013 yılında Kastamonu Otobüsçü İşletmeleri Derneği Başkanlığına ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Çatal, evli ve üç çocuk babasıdır.

