Katalonya, İspanya'ya meydan okumayı sürdürüyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki ayrılıkçı siyasi partiler, gerek merkezi hükümetin gerekse Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Mahkemenin engellemelerine rağmen bağımsızlık yanlısı girişimlerine devam ediyor.

Katalonya özerk hükümetindeki Katalonya için Birlik (JxCat) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileriyle onlara dışarıdan destek veren Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisi, bağımsızlık yanlısı girişimlerine bir yenisini ekledi.

Söz konusu üç siyasi parti, Yüksek Mahkeme'nin 9 Katalan siyasetçi hakkında verdiği mahkumiyet kararının kınanması, tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması ve "kendi geleceğine karar verme hakkı" olarak adlandırılan bağımsızlık referandumu talebinin yinelendiği bir karar metnini Katalan parlamentosuna sundu.

Karar teklifinde, Yüksek Mahkemenin kararının "Sadece Katalonya için değil İspanyol devletinin genelinde haklar ve özgürlükler konusunda derin bir gerileme olduğunun göstergesi" anlamına geldiği öne sürüldü.

Ayrıca, son günlerde Katalonya'nın önemli kentlerinde yapılan ve 600'e yakın kişinin yaralandığı gösteriler için "demokratik istisnai durum" ifadesi kullanılan karar metninde, bu eylemlere "mahkeme kararının ve Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanan Katalan parlamentosunu sansürleme çalışmalarının" neden olduğu iddia edildi.