Katalonya Parlamentosu, bağımsızlık yanlısı kararlar almayı sürdürüyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin özerk yönetim parlamentosu, Anayasa Mahkemesinin müdahalesine rağmen monarşi karşıtlığını ve bağımsızlık referandumunu savunan üç karar aldı.

Anayasa Mahkemesinin oylanmasına karşı çıkıp askıya aldığı monarşi karşıtlığı ve bağımsızlık referandumuyla ilgili karar, Katalonya Özerk Parlamentosunda kabul edildi.

"Katalonya için Birlik" (JxCat), "Katalonya Cumhuriyetçi Solu" (ERC) ve "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) adlı ayrılıkçı partiler, tek bir karar metninde uzlaşamasa da her partinin sunduğu önergeye diğerleri de destek vererek, 3 karar çıkarttı.

İspanyol devletinin kurumlarına ve en üst mahkemesine meydan okumaya devam eden ayrılıkçı Katalan siyasi partiler, Anayasa Mahkemesinin Katalonya Özerk Parlamentosuna müdahalesinin kabul edilmeyeceğini savundu.

Alınan kararlarda, Katalonya Özerk Parlamentosunun, monarşi karşıtı ve "kendi geleceğine karar verme hakkı" olarak tanımlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili bir önergeyi genel kurulunda görüşüp, oylayabileceği belirtildi.