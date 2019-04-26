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Katar BAE'nin DTÖ'ye sunduğu "çözüm" önerisini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:57 | Son Güncelleme

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) sunduğu "iki ülke arasındaki ticaret krizinin çözümü için bir komite oluşturulması" önerisini reddetti

DOHA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Katar ile arasındaki ticaret krizinin çözümü için Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) sunduğu "komite oluşturulması" önerisi, Doha yönetimi tarafından reddedildi.

Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi heyetinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "BAE'nin sunduğu önerinin bir gerekçesi yoktur. Katar devleti, DTÖ'nün sözleşmelerine tam bağlı olduğunu yineliyor." denildi.

BAE mallarının Katar pazarına girmemesinin nedeninin bu ülkenin uyguladığı ambargo olduğu vurgulanan açıklamada, "Katar devleti, BAE'nin hem kanunsuz bir ambargo uygulayıp hem de mallarının Katar pazarına girememesinden şikayet etmesini kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Abu Dabi yönetimi, BAE ürünlerinin iç pazarda satışını yasaklayan Katar'a karşı, ocak ayından bu yana DTÖ nezdinde girişimlerde bulunuyor.

BAE, DTÖ'ye "Katar ile arasındaki ticaret krizinin çözümü için bir komite oluşturulması" önerisinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Dünya Ticaret Örgütü Katar

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