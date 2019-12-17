Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için erken"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez krizinin yaşandığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan ile bazı konularda anlaştıklarını ancak bu ülkeyle gerçek anlamda bir diyalogdan söz etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Al Sani, krizin çıktığı zamandan bu yana geçen 2,5 yıllık süre zarfında Suudi Arabistan ile kapsamlı bir görüşme olmadığını, ancak ülkesinin, bir daha böyle bir durum yaşanmaması için sürekli olarak diyalog talebini yinelediğini belirtti.

Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için henüz erken olduğunu ancak Doha ve Riyad yönetimleri arasında bir iletişim kanalı açıldığını aktaran Al Sani şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ve Katar'ın şu ana kadar üzerinde anlaşmaya vardıkları noktalar, ülkelerin egemenlikleri ve komşuluk ilişkileriyle ilgili temel konular ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) birliğinin korunması oldu. Bunun dışındaki konularda şu ana kadar görüşme olmadı."

Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin krizin ilk gününden beri Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere herkesle diyalogdan yana olduğunu ancak şu an sadece Riyad yönetimiyle iletişime geçildiğini söyledi.