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Katar Emiri Al Sani'den flaş Suudi Arabistan hamlesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2018 00:09 | Son Güncelleme

Katarlı bir yetkili, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.

Katar Emiri Al Sani'den flaş Suudi Arabistan hamlesi!

Katarlı yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin yarın Suudi Arabistan'da düzenlenecek 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılmayacağını belirtti.

Yetkili, Katar'ın zirvede devlet bakanı düzeyinde temsil edileceğini kaydetti.

Katar'da yayın yapan Eş-Şark gazetesi de "Tüm kanıtlar Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'nde Katar heyeti başında olmayacağını gösteriyor" yönünde haber geçmişti.

KRAL RESMİ DAVETİYE GÖNDERMİŞTİ

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 9 Aralık Pazar günü ülkesinde yapılacak 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davetiye göndermişti. Davetiyenin KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani tarafından Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad el-Merihi'ye sunulduğu belirtilmişti. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Katar Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Körfez İşbirliği Konseyi

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