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Katar Emiri ile Hamas lideri Heniyye, Filistin'deki gelişmeleri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 20:49 | Son Güncelleme

Katar Emiri ile Hamas lideri Heniyye, Filistin'deki gelişmeleri görüştü

DOHA/ Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberinde, görüşmede İsrail'in 13 yıldır uyguladığı ablukaya maruz kalan Gazze halkının sıkıntıları başta olmak üzere Filistin'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Hamas Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim ile Emirlik Divanı'nda bir araya geldi.

Heniyye, görüşmede Katar'ın uluslararası kurumlar ve siyasi mahfillerde Filistin meselesine verdiği desteğin yanı sıra Doha yönetiminin, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki halkın sıkıntılarını hafifletmek için yürüttüğü insani ve yardım projelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Kudüs, Yahudi yerleşim birimleri, mülteciler ve Filistin davasının tasfiyesi başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelere ilişkin Katar Emiri'ne bilgi verildiği kaydedildi.

Ayrıca Filistin'de kapsamlı ulusal uzlaşının sağlanması, demokrasi temelinde resmi kurumların yeniden oluşturulmasına zemin hazırlayacak seçim konusu da masaya yatırıldı.

Heniyye, göreve geldiği 2017 yılından bu yana ilk kez çıktığı yurt dışı turu kapsamında Türkiye'yi de ziyaret etmişti.

- Hamas'ın seçim çağrısı

Hamas Hareketi, 11 Aralık'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı genel ve devlet başkanlığı seçimleri için kararname çıkarmaya çağırmıştı. Seçimlerin düzenlenme tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi. Filistin'de son başkanlık seçimi 2005, son parlamento seçimi de 2006'da yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Heniyye Katar Şeyh Temim

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