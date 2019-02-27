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Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı

DOHA (AA) - Katar, Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

Katar Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın hava sahasını kapatması üzerine Katar'dan Pakistan'a yapılan tüm ticari uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, yolcuların ve uçakların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ve konunun yakından takip edileceği aktarıldı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin ardından Pakistan tüm hava sahasını kapatmıştı.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapattı, Hindistan ise bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

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Doha Katar Pakistan

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