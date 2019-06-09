HABER

Katar'dan ABD'ye ve İran'a gerilimi düşürme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 21:09 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: - "Bir noktada tarafların ilişki kurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, ilelebet böyle devam edemez"

LONDRA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin hem İran hem ABD ile görüşerek iki ülke arasındaki gerilimin düşürülmesi için çaba gösterdiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da basına açıklamalarda bulunan Al Sani, "Bir noktada tarafların ilişki kurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, ilelebet böyle devam edemez." ifadesini kullandı.

Katar, Umman, Irak ve Japonya'nın da aralarında olduğu bir dizi ülkenin İran ile ABD arasındaki gerilimin düşürülmesi için gayret gösterdiğini belirten Al Sani, "Bütün bu ülkeler gerilimin tırmanmasının doğurabileceği sonuçlardan kaygılı. Katar ve diğer bölge ülkeleri geriliminin düşürülmesi için girişimlerde bulundu. Biz de hem ABD ile hem de İranlılar ile görüştük." diye konuştu.

Amaçlarının iki ülke arasındaki açıklığı gidermek ve taraflar arasında bir diyalog başlatmak olduğunu belirten Al Sani, "Gerilimin tırmanması bölgede hiç kimsenin yararına olmayacak." görüşünü dile getirdi.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Pompalı tüfek dehşeti! Sesi duyanlar hemen ekipleri aradıPompalı tüfek dehşeti! Sesi duyanlar hemen ekipleri aradı
O teröristler etkisiz hale getirildiO teröristler etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere İRAN Katar Londra Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Son dakika: İstanbul'da 4 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompalı tüfek dehşeti! Sesi duyanlar hemen ekipleri aradı

Pompalı tüfek dehşeti! Sesi duyanlar hemen ekipleri aradı

MSB duyurdu: O teröristler etkisiz hale getirildi

O teröristler etkisiz hale getirildi

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

2 yıl sonra denizden çıkarıldı!

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.